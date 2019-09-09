池子孝Venus合照勁親密　同Bonnie尷尬到極？

藝人林凱恩（Iris）早前被傳跟處境劇《愛．回家之開心速遞》中的「池子孝」阮政峰拍拖，自緋聞傳出後，今日首次合體為該劇宣傳，雖然他們大方應傳媒要求合照，但亦藏不住一股「尷尬味」，二人之間更留有小罅隙，相比起阮政峰跟鄺潔楹（Judy）「糖黐豆」搭膊頭合照成強烈對比！

自爆有圈外女友

活動後二人一同受訪，問到是否拍拖？阮政峰即否認：「唔係啦！你澄清一下。」將波拋畀Iris，她亦「夾晒口供」說：「唔係！」阮政峰再自爆現有已發展了大半年的圈外女友：「係開心、穩定、愉快嘅關係，所以我依家係幸福肥。之前同Iris嘅關係好少少，但都過咗去啦...依家多咗場口合作。」光明正大摵甩「女友」稱號的Iris笑說：「我冇咁好彩！」阮政峰接話：「係我高攀唔起。」追問到他說的「都過咗去」，是否暗指曾拍拖？阮政峰被問到啞口無言，Iris見狀出口幫手兜：「佢嘅意思係呢段新聞已經過咗去。」一波未平、一波又起，阮政峰不打自招接Iris收工「真相」：「呢件事成年幾之前，嗰時我哋一齊拍甜品節目。」Iris再兜：「係順風車，佢係一個好好嘅前輩。」

解釋Iris與Judy差別「待遇」原因

問到阮政峰為何跟Iris及Judy合照時，有差別「待遇」？他解畫說：「啱啱搭Judy膊頭，珍姐（曾勵珍）喺後面擰頭示意唔好咁親密，咁上頭指示係要聽，唔好同女同事有親密行為，我哋呢套劇係健康、開心。（呂慧儀同張景淳行為都好親密！）佢哋戲內一齊。」問到二人再見會尷尬？Iris坦言有跟阮政峰講「唔好意思」，而阮政峰亦指女友有呷醋：「佢係圈外人要承受緋聞都有啲壓力，但佢都會體諒。」

至於講到劇集「添食」至900集，二人同指好開心，Iris說：「大家認識我就係透過呢套劇，希望大家繼續見證我進步。」

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