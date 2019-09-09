松岡李那返老家開工　開公數歎靚海鮮

女星松岡李那早前來港逾月宣傳電影《作家的謊言：筆忠誘罪》，之後去了意大利遍遊當地五大城市叉電休息，但甫返老家日本隨即開工，夥拍香港海鮮達人兼「點點鮮海鮮速遞」創辦人明哥參觀在東京豐洲舉行的「日本國際水產節」，並順道拍攝宣傳片。

雖然松岡身為日本人，卻是首次到訪水產節，場內有各式游水及冰鮮海鮮，又有不少攤檔展示多款製作海鮮食材的工具及新奇電器，令她大開眼界。

由於現場近乎檔檔有試食，所以松岡亦唔客氣，品嘗花蝦sabu sabu和其他美食，原來松岡本身都係無海鮮不歡，她笑說：「我真係好鍾意食海鮮，因為我唔食肉，所以食好多魚，我特別鍾意食鮪魚、吞拿魚同埋赤鯛魚。」今次松岡人在東京，可謂幫了大忙，因為大部分檔主都不擅英語，所以松岡充當臨時翻譯，為海鮮達人明哥解決了將日本食材引入香港的問題，而明哥除了在場教松岡精揀海鮮外，為答謝她今次幫忙，已約定若她再來港，一定請她歎靚海鮮。

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。