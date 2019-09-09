城城自創對你愛不完版《Baby Shark》氹囡囡

「舞台王者」郭富城接受海港城邀請拍攝Aaron Kwok Style 「Baby Shark Dance Challenge教學短片」，而超洗腦神曲《Baby Shark》在世界各地掀起熱潮，加拿大歌手Celine Dion、英國演員Sophie Turner、英國主持人James Corden、美國唱作人Josh Groban、韓團少女時代、Blackpink、Red Velvet、呂珍九及台灣歌手蕭敬騰等等都曾唱跳過此曲。成為首位正式登錄PINKFONG YouTube分享網站的城城，短片上載一日便火速達至44萬多點擊率（截至今天下午2:30），他更排舞老師Sunny Wong合力創作至趣「手指舞」。

育有兩女的暖爸城城話：「《Baby Shark》係一首超洗腦的神曲，無論大人小朋友聽過之後都會琅琅上口，跳住大唱大跳，真係令我好開心又興奮！」他又說：「今次除了親身上陣之外，更設計出有我郭富城元素的舞步，融入大家熟悉的《對你愛不完》的轉手動作，以及《唱這歌》抱起單腳的招牌舞姿，變出全新意念！」

城城自少已熱愛跳舞，郭媽媽常說他似猴子般機靈，問到囡囡會否喜歡看他的MV一併跟跳？城城笑說：「囡囡似足我，喜歡跳跳紮紮！佢好鍾意Baby Shark，喜歡看其跳舞多過看爸爸跳舞。所以我今晚就會放短片畀驚喜佢，都畀女兒睇睇爸爸演繹真人版本，令人愛上爸爸版《Baby Shark》!」

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