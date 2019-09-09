歐錦棠文頌嫻《烈火雄心II》後再合作

藝人歐錦棠（阿棠）和文頌嫻（文女）為ViuTv新劇《打天下》進行開鏡拜神儀式，阿棠親自邀請文女出山拍劇，文女稱在港已有10年未有拍劇，而她與阿棠自無綫劇《烈火雄心II》合作後，相隔17年再度合作。文女稱阿棠有日自電給她先互相問候，又讚她多年來冇走樣，之後就說想搵她拍劇，她謂：「我好榮幸佢會諗起我，我阿女兒先係老闆，老闆話OK就得嘞，阿女先係最想我復出一個，因為我拍戲佢就無王管，老公都冇詐型，搞得掂屋企就得。」

談到至於劇中文女是演阿棠的師妹，問到可要打空手道？文女笑言：「會安排少少空手道動作，算就係打我都唔介意。」講到酬勞方面，文女謂：「我哋係講心嘅，總之合理啦。」在旁的阿棠表示會以她家庭為先，知她要湊女，不會安排夜班給她開工。至於劇中阿棠是監製、動作指導兼演出，更親自教授談善言打空手道，知她對空手道完全由零開始，已操練了3個月，覺得她好有天分，已做到好多高難估度動作，直情夠夠資格出賽及考級別試。

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