唔驚港姐冠軍魔咒！黃嘉雯對男友有信心

出爐港姐冠軍黃嘉雯、亞軍王菲、季軍古佩玲及友誼小姐陳熙蕊，今日出席活動分享喜悅。講到以往多屆有港姐當選後，因工作繁忙忽略另一半而分手，問到可會怕中「港姐魔咒」？黃嘉雯淡定說：「唔會，佢好大方，大家都係成年人好成熟，我好有信心，佢好明白、支持我。（當選之後有冇約法三章？）冇，我哋好Free，都一齊咗年幾嘅時間。（如果之後拍劇要有親密舉動，佢OK？）未諗到咁長遠。（會限制你？）冇傾過呢方面。」可見黃嘉雯對男友信心十足，問到可會怕男友約其他女仔？她繼續自信爆棚：「唔會，對佢非常信任。（男友做邊行？）Marketing。」

黃嘉雯指一選完就有作病徵兆：「病病哋、頭赤赤，瞓得4個鐘，都唔夠時間休息，今日應該會早放返去休息。（唔同外藉男友慶祝？）唔知呀，我依家只係想瞓覺，佢都要返工。（選完返屋企唔見男友接你上樓嘅？）我哋唔係一齊住，當選之後佢有Send Message畀我話『Proud of me』。（同屋企人點慶祝？）開香檳，同埋食外賣消夜傾吓偈。」她表示之後會約齊所有佳麗一齊打邊爐慶祝：「最近都冇乜胃口，冇戒到口都瘦咗，因為都好攰。（之後要再選華姐唔使操Fit？）食咗先講，哈哈！」

--------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。