《她。她。她》劇透：迎風做手術防婦科癌

第十六集(09/09)

智強（曹永廉飾）不惜工本博取迎風（田蕊妮飾）歡心，迎風氣煞。樂冰（李君妍飾）愈來愈不滿迎風威脅自己的地位。學弘（羅天宇飾）決定搞女子泰拳比賽刺激健身中心生意。迎風、樂冰各出奇謀。張晴（林凱恩飾）為了令迎風、智強復合，不斷製造機會。智強重整餐廳，卻接到業主通知，要立即停租。智強跌落低谷，迎風不離不棄支持，共度餐廳結業前的最後一夜，似有復合機會。智強為節省租金，欲搬到迎風家暫住。大文（李思捷飾）醋意萌生，使計令智強搬到勁聲家，三男共居。智強失業，到處消磨時間，意外發現城中的失敗中年都需要一個聚腳點。智靈（姚嘉妮飾）前夫偷偷接走信信，智靈大受打擊。大文帶迎風練歌，準備迎風生日時跟一起街頭演唱，令迎風一圓歌星夢想。生日當天，迎風選擇了跟智強見面，大文失落。智強向迎風重新求婚，卻遭迎風拒絕……

第十七集(09/10)

迎風生日跟勁聲（李國麟飾）度過，父女首次細說當年，有笑有淚。勁聲叮嚀迎風要愛惜自己，重提母親當年病死，迎風唯唯諾諾。智強向迎風表白失敗，視大文為假想敵。大文怕智強誤會，隱瞞跟迎風街頭演唱。智強決意東山再起，於工廈開設café。大文竟大表支持。智靈前夫提早接走信信，智靈萬般不捨，重回空虛的生活，失意賣醉。學弘（羅天宇飾）關心，承諾會照顧智靈與信信，智靈斷然拒絕。迎風向智靈訴心事，擔心遺傳家族性癌症，難逃宿命。智靈鼓勵迎風積極面對。張晴緊張文傑，樂冰刻意製造事端，挑撥離間，文傑（陳俊堅飾）感壓力，提出分手。迎風豁出去跟大文街頭演唱，被人追打，大文拖着迎風街頭奔跑，迎風剎那間重拾青春的感覺。智強得悉迎風與大文出雙入對，認定大文橫刀奪愛，怒不可遏……

第十八集(09/11)

迎風怒斥智強、大文，重申只會當二人是朋友。智強、大文死心不息，暗中較勁。智強Café正式開張，打正旗號為失意的中年人喝采，更搞活動讓中年人盡訴心中情。現場氣氛熾熱，廣昌（韋家雄飾）訴說多年冤屈，其妻子恍然多年欠缺溝通，最終和好。大文仍堅持探望柏棠，柏棠（胡楓飾）連番為難之，大文照單全收。學弘父親與智靈達成協議，不再見學弘。張晴得悉文傑跟樂冰發生關係，晴天霹靂。智靈甘願放棄一切，用盡方法爭取信信撫養權。樂冰挑釁張晴，張晴忍無可忍出手，反被樂冰打傷眼睛。張晴面臨被停學、留案底，迎風覺張晴不自愛，母女大吵一場。迎風氣憤又心痛，勁聲安慰，真情對話，道出為人父母之苦。張晴失蹤，眾人四出尋找。勁聲過勞，暈倒街頭。樂冰正式向迎風下戰書……

第十九集(09/12)

迎風發現勁聲當年為了守護她跟張晴而病重，終於明白勁聲多年前已接受了張晴，感動不已。勁聲康復後成為迎風拳擊教練，進行地獄式訓練。迎風練習賽，張晴現身打氣，母女同心。學弘對智靈仍未心死，智靈卻態度決絕，學弘用另類方法打動智靈。迎風拚命減磅操練，智強、大文愈幫愈忙。張晴勸迎風不要再跟樂冰對戰，迎風表示拳賽不是為了張晴或勁聲而打。智強發現迎風多年來隱瞞事實，一直沒作婦科檢查，質問迎風是否身體有問題？迎風拒答，二人大吵，智強揚言不會觀賽。柏棠邀約大文，日子跟迎風比賽撞期，大文掙扎何去何從。比賽當日，迎風轟烈迎戰，另一邊廂，智強、大文在café替柏棠慶祝生日，柏棠終於肯原諒大文。迎風最終慘敗，但所有掌聲都是屬於迎風……

第二十集(大結局)(09/13)

迎風決定放假歐遊。智強、大文用盡方法令迎風留下，迎風迫於無奈，如實相告，檢查結果顯示迎風擁家族性遺傳基因，患婦科癌症風險極高。醫生建議迎風立即接受手術，以減低患癌風險。智強、大文各持己見，各自對迎風真情剖白，迎風內心觸動，仍冷靜的拒絕，只當二人是好知己。學弘用另類方法默默守護智靈。大文被俊笙（陳榮峻飾）誣衊抄歌，怒不可遏，警告會將俊笙惡行公諸於世。張晴看穿迎風，母女終坦承對話。迎風為了令智強、大文同心，照顧許晴、勁聲，拉攏兩男和好。三人郊遊，卻遇上俊笙暗中安排的突襲。大文險被打死，智強奮身相救。迎風回首半生，感激生命中的羈絆與磨練，明白就算要接受手術，不代表就是不完整的女人，因為人生，從來都是由自己去定義……

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