劉佩玥29+1開生日P　周志文被爆唔敢合照

無綫小花劉佩玥（Moon）今天9月9號30歲生日，尋晚出席完港姐決賽後即刻舉行生日Party，唔少圈中好友包括湯洛雯、趙慧珊@Super Girls、曾合作拍無綫劇《跳躍生命線》中嘅「四子」何廣沛、郭子豪、張彥博及羅天宇等等都有出席，當然點少得緋聞男友周志文！

不過有讀者爆料指周志文為避嫌，冇同壽星女合照，反而Moon就跟「跳躍四子」大大方方影相，而周志文就喺旁邊做攝影師，相當避忌！

緋聞男女雖未有回應，但何廣沛同羅天宇就有接受東網訪問，廣沛表示：「係呀，今日係阿Moon 29+1正日生日呀，咁啱尋晚係香港小姐競選決賽，所以一大班同事都要返公司做嘢，完咗就拿拿臨換衫去同阿Moon慶祝佢牛一（搭正12點）！我同Moon都識咗好多年，但之前幾年都要做嘢唔得閒，所以今次先係第一次同佢慶祝咋！因為尋日朝早06外景，直落一廠港姐決賽，所以都好攰，我都係到一到，影吓相，就走咗喇！」而天宇則稱：「剛為新劇《大步走》造型，尋晚都有開工，開得夜，一收工就過去同佢慶祝，影咗張相！」

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