出爐亞軍王菲冇覺好瞓　成晚掛住...

出爐港姐亞軍王菲、季軍古佩玲出席活動一同受訪，王菲先指昨晚冇覺好瞓，因為要回覆海量訊息：「有好多朋友恭喜我，仲Cap低我喊到花晒、溶妝個樣。（唔驚佢哋整GIF圖？）整Sticker都幾好！自己都有睇番啲片，睇現場情況，其實到依家個得獎感覺都唔係好真實，每一Round都好驚畀人Foul，但覺得呢兩個月都超越咗自己、超額完成，都要讚自己表現畀想像中好。」古佩玲亦笑指一樣冇覺好瞓：「心情好興奮，我同王菲一樣返到屋企都係食湯圓慶祝。」不過王菲就話食到嘔，可能餓得太耐，加上有少少唔舒服，此時古佩玲再「執口水尾」說：「我都有少少鼻塞，個胃都餓細咗。」

問古佩玲與男友有何慶祝活動？她聽到問題先話有同朋友慶祝，似乎不欲多談男友，但追問之下，她才怕醜話男友現身在加拿大：「佢只係Send咗Message畀我話恭喜，同埋好Sweet加咗好多個心心。」相對王菲就大方得多，直認被男友大讚叻女：「佢都有恭喜我。（點慶祝？）忙完先慶祝，佢尋晚同屋企人睇直播支持我。（驚唔驚太忙會忽略佢？驚感情轉淡？）唔驚，雖然前排好忙冇覆佢Message，佢都好體諒。（呢個體諒可以長時間？）OK嘅！佢好支持我去追夢，對大家有信心。」

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