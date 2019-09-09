被何浩文寸爆！湯洛雯認錯：我口沒遮攔

藝人湯洛雯（靚湯）為今晚播出的綜藝節目《跨跨跨世代》宣傳，講到她昨日出席《2019香港小姐競選》決賽時，上台跟佳麗姚懿芠玩「快問快答」，因佳麗多次聽不清楚問題而取笑對方「呃飯食」，其後引來何浩文（Dominic）於社交平台隔空寸爆講說話「一舊舊」，靚湯聞言先致歉認錯：「其實係節目效果，識我嘅人都知我成日搞笑，有時講嘢口沒遮攔，冇經大腦，如果令佳麗有Hard Feeling，我喺度講聲唔好意思，亦喺度多謝Dominic咁撐香港小姐。（會嬲？）唔會，佢係睇得投入先會有咁嘅言論，係節目效果，而且做藝人當然會有人鍾意、有人唔鍾意，入行第一日已經接受咗。」問到同Dominic私下是否相熟？她表示曾一同參加飯局，不過之間就冇交談，問之後再見面會尷尬？她續說不會：「咁大個人唔會一、兩句說話就尷尬。」

靚湯又指昨日出席完港姐決賽後，趕至好友劉佩玥的生日Party，因時間倉猝，未能準備禮物，故只送上肉嘴，或之後會請食飯補數：「見佢都有好多個蛋糕。（佢個緋聞男友周志文都喺度。）係呀。（見唔見到佢送咩禮物？）我都想知，但我切完蛋糕就走咗，因為太攰。」

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