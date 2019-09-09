年年有錢賺！黎諾懿投資6位數開車房近7年

藝人黎諾懿、湯洛雯（靚湯）、謝雪心、鄧佩儀、丁子朗、蔣家旻等，為今晚播出的綜藝節目《跨跨跨世代》宣傳，眾人為慶祝中秋節，即場搓湯圓，之後謝雪心大享「小鮮肉」之福，被黎諾懿及丁子朗餵食湯圓，靚湯亦唔執輸主動餵「小鮮肉」，最後黎諾懿竟雙手捧上碗給游嘉欣要求被餵，認真唔識死，場面爆笑！

黎諾懿受訪時透露於節目中跟靚湯齊齊創業，比併成績，大呻生意難做：「我係賣衫，靚湯賣布甸，原本賣衫好難！（自己有副業？）有夾哥哥、細佬開車房，但因為地方唔夠同埋租又貴，最近由新蒲崗搬咗入屯門，遠咗所以都會提供接送汽車服務，希望咁樣會易做啲。」坦言投資6位數字，至今已營運了6、7年，保持有錢賺：「自己幫手做Marketing，但依家請人好難，好彩細佬考咗機電工程牌，會落場幫手整車，其實我都識整車！係依家可能會生疏，自己架車有事都係我整，可能重金禮聘請我幫手整車，哈哈！」

講到他最近成無綫「寵兒」，亮相於多部劇集及綜藝節目，霸盡黃金時段，黎諾懿卻謙說：「唔好咁講，都係做吓嘢啫！」續抵死笑話：「我有畀時間觀眾休息，睇完有我嘅《街坊財爺》之後，就睇《她。她。她的少女時代》調整心情先睇《跨》。其實做完《跨》就會接播我另一個節目《長命不老》，但公司都驚觀眾悶，所以另一套劇《C9特工》唔播住。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。