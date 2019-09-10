東方日報C1：備戰環島游　小方疑中暑四連嘔

為挑戰11月舉行的45公里香港慈善環島游，在香港泳壇有「飛魚王子」之稱的藝人方力申（小方）自今年3月以來，幾乎每星期七日都進行地獄式訓練，惟昨日發放練習10公里的片段中，其身體狀況明顯欠佳，面容扭曲並四次噴射式嘔吐，令網民表示擔心，認為環島 游猶如搵命博！

方力申昨日在Instagram上載兩段短片，首段見 在海中的他按着浮波，一臉痛苦說頭暈：「仲有差唔多兩公里就到淺水灣，兩公里之前，同隊友講咗bye bye，其實係唔畀一個人游，但係頭先我都講過頭痛，因為啲海浪、喺海再等就更加暈，我話唔得，我寧願慢慢游，你哋一陣追到我再追。如果再停喺度曬住，我塊面又曬到有啲痛，我唔掂喇！我會嘔，其實我依家都可以嘔。」而另一段片，見小方先後扣喉四次並作噴射式嘔吐，不少藝人包括關智斌、吳若希等留言說加油，同時大批網民表示心痛，認為他不應搵命博，擔心其安危。

仲識講笑：唔通Call水警？

小方接受本報電話訪問，坦言拍片當日游剩最後2公里時，因頭暈開始支持不住，故惟 有冒險拋下隊友，獨自先游到終點，他說：「自己一個人游返嚟都驚㗎，但我真係等唔 到，因為喺水等，漂吓漂吓仲暈，又費事喺佢哋面前嘔，惟有慢慢游返去，期間就頂唔 住嘔。（最後2公里繼續游？）梗係游埋啦，唔游邊個帶我返去？如果唔係，要call水警，或者搖白旗等遊船河啲人捉我走咩？唔會啦！咁瘀！捱埋佢囉！」

不少網友擔心其狀態，小方指可能在剛過去的周六及周日都游10公里，出現輕微中暑及脫水：「之前兩日天氣熱，要不停咁游，無形中會消耗唔少水分，加上啲海水又涼，會飲少咗水，所以出現脫水情況，會想嘔同頭痛。到今朝我6點操水，游咗4個鐘，依然都係有啲頭痛。」他指泳手游水時出現頭暈非常普遍，有需要時會服暈浪丸：「游10公里前食咗薯仔，嘔嘅時候已經游咗8公里，因為我食過啲朱古力味嘅energy bar，所以嘔出嚟咪咁嘅色。」並笑言為免引起觀眾不安，上載片段前已把嘔吐聲「滅聲」，又指每次練水都會帶一個繫着其腰部的浮波，內有食水、食物及攝錄機，故兩段片都是自拍。

10月升級練游30公里

自3月練水以來，最長一次是游17公里，小方透露計劃於10月初開始加操游30公里，11月個人挑戰當日才正式游45公里：「所以挑戰當日真係好睇狀態、體能，鬥智鬥力。之前冇諗過咁辛苦，始終泳池水同海水係好唔同，仲有海水嘅水質同逆流等等唔同因素，都會影響表現。」而昨晚他上載邊敷面膜邊感謝各界關心的短片，並說：「除咗屎尿屁之外，大家連嘔都咁鍾意睇，哈哈！依家我最需要係眠一眠同敷mask補濕。」

現年39歲的小方於9歲開始接受游泳訓練，為兩項香港個人游泳紀錄保持者，現在更是首位挑戰環島游的華人，是次挑戰希望籌集450萬港元善款，讓45萬名缺水的貧困人口提供潔淨食水。據環島游官方網頁顯示，截至昨日已籌得逾170萬港元，當中藝人佘詩曼及丁子高分別捐出10萬元及5.5萬元作支持。

預計漂游逾12小時

由方力申發起的慈善環島泳，於11月5日凌晨4時在大口環的沙灣出發，全程不停的繞港島游足一圈、即全長約45公里，起點及終點均是沙灣，預計在海中漂游超過12小時，划手不下3萬次。期間他不得上船休息，只能靠艇上的支援隊伍供應食物和水，即是他就算醫肚，亦只可以邊踩水邊食。他曾透露要解決大小二便問題，之前要吃多點菜：「平時排泄得好啲，每日定時排泄，咁就唔會喺個海度亂來。」

歐鎧淳伴游打氣

方力申接受環島游慈善挑戰，他會物色四名好友落水作啦啦隊打氣，基於規則，啦啦隊四人加埋不能游超過兩小時，而「女飛魚」歐鎧淳已答應做其中一名啦啦隊，小方說：「希望歐鎧淳唔好太早游，因為驚佢一落水，我會不期然用晒力跟住游，所以寧願佢臨尾先落水，等我見到『家鄉』就會發盡力去游。」

而歐鎧淳則表示：「我會『伴游』5至6分鐘，為師兄打氣。我未同師兄合作過，加上今次係慈善性質，覺得好有意義。其實運動員嚟講，我哋平日集中喺泳池受訓，所以海嘅世界係另外一回事，起初我都擔心佢，不過見佢好有毅力、成日練習，又曬到啲皮膚紅晒，慢慢有進步，希望大家都畀多啲支持同鼓勵佢啦！」

王合喜護航餵食

而在45公里的泳途上，將有兩位負責划獨木舟的好友護航，分別是前香港奧運滑浪風帆代表、藝人王合喜，以及贏過多項香港獨木舟公開賽冠軍的余展鵬，他們會輪流划獨木舟向小方提供飲品及食糧。

游45個維港呀！衛詩雅讚勁勇

今次全程45公里的環島游，連專業運動員也未必可以完成，難怪近年有參加渡海泳的女星衛詩雅，十分佩服方力申的勇氣：「佢都有分享過啲經歷畀我知，話以前試過有外籍朋友本身係專業泳手，點知游長途賽時死咗，有叫我注意安全。我游渡海泳都係1公里啫，佢依家要游45個維港呀！一定辛苦！如果有機會我都想試吓，即使係訓練過程，相信我都會有好多得着，絕對係人生挑戰。希望佢一切順利，安全為上！」

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：