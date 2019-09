當年憑一曲《愛你》走紅亞洲嘅台灣歌手陳芳語(Kimberley)成日網晒索照,令網民驚訝其身材禾稈冚珍珠!啱啱佢又喺社交網上大晒性感照,見佢着住件若隱若現嘅肉色比堅尼喺台灣平溪火車站度放狗,身材表露無遺,非常惹火!

Kimberley仲留言:「Even on your worst day, love you in the worst way!(即使在最糟糕的一天,也會以最壞的方式愛你)」。有網友就話Kimberley「在火車站穿比堅尼放狗真高招」、「引人犯罪」!

---------------

Click下面粒掣,儲on.cc coins!機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。