演《愛．回家》出事？張明偉被大叔當做情敵

藝人張明偉憑無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》「George」一角非常受觀眾喜愛，不過熱愛唱歌的他一直未忘初心，不時與朋友夾Band，並組織樂隊Charming Way。日前Charming Way到大澳出席音樂活動，由於張明偉在《愛．回家》的演出太深入民心，當日有不少大澳街坊都認出他，更搞笑稱他為「情敵」：「喺街上面好多街坊同我打招呼，有個叔叔突然衝出嚟，握住我隻手話我係佢個情敵，我都呆咗一呆！可能佢老婆好鍾意George，所以當咗我係情敵。」

張明偉又指此行親身感受到大澳居民的熱情與好客：「雖然當日天氣好熱，不過大澳街坊好熱情，我上到台唱歌大家都好開心！我臨走嗰時佢哋仲送大澳特產畀我，呢個地方真係好有人情味，希望可以好好保育呢個地方！」

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