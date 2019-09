憑同志片《以你的名字呼喚我》(Call Me by Your Name)而上位的荷里活小鮮肉添麥菲查洛美(Timothee Chalamet)與尊尼特普(Johnny Depp)的模特兒女兒Lily-Rose Depp因合作拍新片而撻著,雖然上周二人於威尼斯電影節首映上扮唔識,但之後原來二人繼續留在意大利度假,日前二人更被影到出海時喪咀!

照片中見到穿豹紋比堅尼的Lily與赤膊的男友在遊艇上不停咀嘴,期間Lily更擒在男友身上擁抱。而落到艇後「排骨仔」添麥菲更將女友成個舉起抬走!