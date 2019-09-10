【港姐輪住講感受】感性黃嘉雯狂晒金句

出爐港姐冠軍黃嘉雯、亞軍王菲、季軍古佩玲呢幾日都頻頻出活動見人，大家都啱啱選完加入娛樂圈，當然係眾人嘅焦點，搞足兩日，佢哋終於都有時間停落嚟講感受，當中黃嘉雯同王菲都不約而同喺社文網先後發文，當中王菲就形容自己「超額完成」，指會繼續努力，做追夢女孩。

而冠軍黃嘉雯嘅感受就多喇，佢先多謝一同作戰嘅好姐妹佳麗，指從來無諗過佢哋呢一班女仔可以咁團結、有共鳴，話如果呢兩個幾月無眾佳麗一齊經歷，呢個旅程都唔會咁完美同快樂。之後佢就多謝親友、星級評判、觀眾同支持佢嘅人，話收到好多好感動既祝福，佢會好好記住在心中。佢亦金句百出，先鼓勵大家唔好怕失敗而選擇原地踏步：「沒有人可以知道人生可以行到有幾遠，但如果怕失敗而選擇原地踏步的話，就會錯失咗好多好美好嘅事情。」之後仲講埋人生：「人生最好嘅旅程不在於世界每個角落；人生最美好嘅旅程原是人生本身！ 」佢自己亦會繼續維持平常感恩嘅心咁話。

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