搞笑！田蕊妮自爆一時感觸變誤傳解約

藝人田蕊妮為即將舉行的演唱會進行綵排，倒數還有10日就開騷，她坦言緊張：「好驚，好多嘢記，稿、歌詞、結他譜。」她又謂昨晚還改緊稿，而且因演唱會時間太長，所以cut了兩部分：「個騷好長，run咗3個幾鐘，觀眾肯睇咁耐，但個場都唔畀我咁耐。（cut咗2 part影響唔大？）唔會，原來我有好多嘢講，一場唔夠，如果多幾場我可以晚晚講唔同內容。（搵定場開part 2？）唔諗住，做好個騷先，唔知仲有冇機會做。」

中秋節唔可以食月餅

問到可有為個唱Keep Fit？她表示：「之前有操，但呢排忙綵排，所以食方面就注意。」她又大呻近來食得清淡：「中秋節又唔可以食月餅，同埋我發夢打邊爐，可能因為呢排食得太清，想食番啲濃味嘢，又唔敢飲凍嘢，對把聲唔好，今次唱歌加講嘢都幾大挑戰。」她又笑言已期待慶功：「嗰日問同事會去邊慶功，原來係打邊爐，好開心！」

一時感觸變誤傳解約

而講到有傳她提早與TVB解約，她解釋：「個人一時感觸，因為呢個星期就係套劇《她。她。她的少女時代》嘅結局篇，嗰次係最後一次宣傳，本身想搞結局飯，但我又要忍口同搞演唱會，所以搞唔到，唔知幾時可以再見大家，所以一時感觸。」她又謂與TVB的合約去到明年。另外，講到香港社會情況，有些演唱會被迫取消或延期，她表示：「唔緊要，每分每秒都唔同，未發生嘅嘢就唔諗住。（有兩手準備？）冇問公司，我關注個騷做得好唔好。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。