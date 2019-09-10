音樂撫慰人心！馬浚偉用歌聲讓大家甜起來

藝人馬浚偉義為「香港開電視」錄製打氣歌《這是我家》，透過音樂撫慰香港人心靈，歌曲將於13日首播。馬浚偉日前錄音時透露歌曲源起，他說：「之前香港開電視營運總裁梁淑儀同我講，希望藉住音樂為香港做啲事，令大家憶起香港的美，我當然支持啦！尤其我首個監製、構思兼主持嘅節目《同理．繼續走》喺電視台支持下，得到很好嘅回響，仲攞咗兩項國際大獎添，由我去演唱呢首歌就更加有意思﹗」

馬浚偉相信音樂可以撫慰心靈，他說：「最近大家都面對唔少挑戰，有好大壓力、情緒波動亦大，如果有一首熟悉的歌，希望可以讓大家甜起來！我把聲雖然低沉，但都會盡量唱得溫馨、甜美啲，哈哈！」他又指《這是我家》是由顧嘉煇作曲、黃霑填詞，他跟兩位前輩也很有淵源，以前他們作過很多歌給他，可能後生一代歌手跟他們合作不多，但他很感恩曾經和他們合作無間，特別開心今次能夠再唱他們的歌。

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