明年出道30年　蓋鳴暉愈學粵劇愈孤獨

粵劇名伶蓋鳴暉出席慈善折子戲記招，透露本身月尾在新光戲院有多場演出，是次特別為慈善加開早場，演出四套折子戲，揚言要記不同曲目都辛苦，笑言也會發台瘟，她說：「點解唔會？希望發得最少，試過有幾秒腦真空，會冇厘搭霎唱啲大概嘢填咗佢，執生，要幾秒先回魂，touchwood 希望唔好咁狼狽。」笑言一般觀眾唔會知唱錯，只有自己和樂師知，不過都試過有觀眾發覺，會讚她執得靚。

蓋鳴暉明年是出道30年，30年來無停過唱戲，是好的紀念，好的回顧，覺得高處不勝寒，愈學愈孤獨，會不停反醒自己：「粵劇係傳統藝術，唔可以誇張和離題，我都睇過一啲新派嘅話劇和舞台劇粵劇，自己都接受到，加入兩三成科技效果。（好似李居明早前加入同性戀話題嘅劇目？）接受到，情節唔過火，略過之嘛！人間有情，唔可以唔面對。做戲係表演程式，無所謂，括出去，健康正面，唔猥瑣就得。」

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