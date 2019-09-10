拉隊慶中秋！麥包：估唔到啲小朋友仲識我

藝人麥長青（麥包）、羅子喬（Bella）、瑪姬和「廣告女皇」李莉近日到大埔匡智會，和一班小朋友開派對預祝中秋佳節。麥包出現時大派禮物，令一眾小朋友大叫：「麥包哥哥嚟咗呀！」小朋友更上前和他握手及合照，十分純真可愛，眾人亦準備了燈籠和月餅送給小朋友。

麥包近日忙於在內地工作，專程趕返香港出席這個中秋探訪活動，他說：「最重要係小朋友開心，我同譚玉瑛姐姐一班舊同事啱啱先慶祝《閃電傳真機》三十周年，估唔到依家啲小朋友仲知道我係『麥包哥哥』，佢哋真係好天真活潑，小朋友嘅世界最簡單。見到佢哋開心，自己都跟住開心！」

近期忙於拍攝電影的Bella笑說：「小朋友好鍾意問好多問題，同佢哋傾偈，覺得佢哋識好多嘢。其實小朋友最希望有多啲人陪佢哋玩，陪伴係最重要。」李莉最近亦忙於拍廣告，她自言很喜歡小朋友。而瑪姬平日經常做善事，之前曾參與過賣旗活動，她說：「只要有時間，我都會出席這些探訪活動，同單單捐錢嘅感覺好唔同，係特別開心嘅。」

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