定欣識破生日驚喜繼續做戲　豬隊友原來係佢

藝人胡定欣昨日38歲生日，不過未有大肆慶祝，日前只係同姚子羚、胡蓓蔚等簡單食餐飯，仲只係要求以莎莉蛋糕代替生日蛋糕，盡量一切從簡。不過原來好戲在後頭，一班好友早有準備，留番正日先向壽星女送上驚喜！

定欣喺社交網上載同胡杏兒、陳山聰、單立文、子羚、袁偉豪（Ben）及其女友張寶兒合照，透露本來只係同單立文撐吓枱腳，但對方送咗個驚喜畀佢，不過多得豬隊友，畀佢識穿咗：「個驚喜喺車程途中我唔覺意地發現左（咗），Wakakaka，再加埋最叻叻豬的黃智雯喺Group Chat度『Hellossss』，BenBen再還返（番）佢一個『Hellosssssss』，我就知道我要『侍候』上身，我要演好呢場戲，因為其實個心已經甜晒岀嚟…」佢又自嘲係獨居老人，要特別關注！佢哋送上一大束鮮花畀壽星女之餘，亦「找數」送上莎莉蛋糕，相當有心！

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