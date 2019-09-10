Sweet！鄧麗欣愛為王子買衫

藝人鄧麗欣（Stephy）近日獲邀出席紐約時裝周，Stephy身穿一襲白色套裝現身3.1 Phillip Lim春夏舞台，一舉一動散發率性的女人味。Stephy作為紐約時裝周「新鮮人」坦言開騷前心情興奮，她說：「去年曾經參加米蘭時裝周，紐約時裝周就係我第一次，所以很期待場布置同氛圍，應該同米蘭、巴黎很不一樣。」

身材均衡的Stephy自爆出發前刻意keep fit，務求以最佳狀態穿上新裝示人，愛美果然是女人的天性。去年曾與男友王子情侶檔現身巴黎時裝周的Stephy透露平日也會和男友行街買衫，她說：「我哋會互相給予意見，偶爾一個人逛街，見到好睇衣服就會買給對方。」講到着衫打扮，Stephy笑指年輕時也交了不少「學費」，她說：「試過上台表演前先發現唔記得帶高踭鞋，結果上半身是飄逸嘅one piece裙，下半身係當時流行嘅板仔波鞋，哈哈。」

現在Stephy自有一套穿衣哲學，平日以純色、線條明顯的衣服示人，身上太多重點，反而令人花多眼亂。Stephy又偏好有個性的衣服，以凸顯其剛柔並重的一面。

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