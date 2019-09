志偉阿仔結婚冇被邀　阿叻晒錄音證唔嬲豬

藝人陳百祥(阿叻)出席一個球隊和健身中心的合作活動活動,他笑稱現在唯一的工作是每朝都去看晨操,之後就會去健身或打golf。問到日前可有獲曾志偉邀請到北海道出席兒子曾國祥的婚禮?他竟謂:「我唔知,佢冇邀請我喎!(有冇嬲佢唔請你?)冇嬲,每個人有佢自己主意同生活,佢阿仔同佢去得都想靜靜哋,想Family!(唔係呀,都好多圈中人去觀禮?)ok啦,咁呢啲唔係老竇話事,個仔結婚就個仔話事,鍾意請邊個就邊個嘛!(唔嬲冇叫你?)梗唔會啦,咁我同國祥唔熟嘛,同志偉熟啫。(就係要嬲志偉囉!)唔會啦!一定唔會,我同佢唔使講嘢嘅。(唔講嘢?)係好Friend架。」

阿叻為免大家想太多更給記者看志偉和他的whatsapp語音對話力證友好,他謂:「佢先啱啱祝褔完我,因我尋日打golf,人生第一次打出hole in one (一桿入洞),佢都話我犀利咁難打都打到,恭喜我添,我就話請佢同阿倫食飯囉。」阿叻稱太太黃杏秀都試過一次hole in one,阿倫和志偉就未試過。讚他又叻過2人一次?阿叻笑謂:「呢個我就唔認叻,因純係講運氣。」

