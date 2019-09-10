志偉阿仔結婚冇被邀　阿叻晒錄音證唔嬲豬

藝人陳百祥（阿叻）出席一個球隊和健身中心的合作活動活動，他笑稱現在唯一的工作是每朝都去看晨操，之後就會去健身或打golf。問到日前可有獲曾志偉邀請到北海道出席兒子曾國祥的婚禮？他竟謂：「我唔知，佢冇邀請我喎！（有冇嬲佢唔請你？）冇嬲，每個人有佢自己主意同生活，佢阿仔同佢去得都想靜靜哋，想Family！（唔係呀，都好多圈中人去觀禮？）ok啦，咁呢啲唔係老竇話事，個仔結婚就個仔話事，鍾意請邊個就邊個嘛！（唔嬲冇叫你？）梗唔會啦，咁我同國祥唔熟嘛，同志偉熟啫。（就係要嬲志偉囉！）唔會啦！一定唔會，我同佢唔使講嘢嘅。（唔講嘢？）係好Friend架。」

阿叻為免大家想太多更給記者看志偉和他的whatsapp語音對話力證友好，他謂：「佢先啱啱祝褔完我，因我尋日打golf，人生第一次打出hole in one （一桿入洞），佢都話我犀利咁難打都打到，恭喜我添，我就話請佢同阿倫食飯囉。」阿叻稱太太黃杏秀都試過一次hole in one，阿倫和志偉就未試過。讚他又叻過2人一次？阿叻笑謂：「呢個我就唔認叻，因純係講運氣。」

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