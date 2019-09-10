為愛女安排相睇　陳柏宇𥄫中方皓玟個仔

「我最喜愛的男、女歌手」陳柏宇（Jason）、方皓玟（小明）將聯手開騷，以「The Quote」為主題，用音樂分享金句哲理，Jason笑言屆時不會多說話：「每次上台講嘢就唔知講咗去邊兜唔番，變咗『棟篤』，笑唔出。」續透露稍後會開會商討歌單，有計劃會合唱及互唱對方的歌，之後就開始綵排：「希望揀啲歌係可以觸動人心，唱多啲正能量嘅歌。」

已幫囡囡Abigail安排相睇活動

雖然今次是二人於音樂上首次合作，但原來私下曾「交手」，小明說：「十幾年前有一齊唱過K，都有合唱，佢係我師弟，出道相差半年。」小朋友可會到場支持？Jason抵死笑話已幫囡囡Abigail安排相睇活動：「都未見過小明個囝囝，佢個B係混血兒Fit晒，Mix係最正！同我個囡差幾個月，可以約會吓，又可以一齊返學。」

阿女一歲生日會搞P

提到Abi月尾就一歲生日，Jason指會搞Party慶祝：「Book咗個場邀請啲大人朋友，帶埋佢哋嘅小朋友嚟玩。（送咩畀囡囡？）短期內應該唔會送嘢畀佢，佢嘅生活已經使好多錢，加上佢唔知咩係禮物，等佢知先再送。」問到可會送禮物給老婆，以答謝她生B？他愕然笑問：「關佢咩事？佢生日我都有送禮物畀佢。（但佢上年咁辛苦生B。）個B我都有份，我係咪都有禮物？我張附屬卡都喺佢度。」

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