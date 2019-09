林建明爆賈思樂年齡秘密：用兩蚊搭車

歌手賈思樂(Louie)舉行《賈思樂 ME & MY GIRLS in Concert 2019 (Part 2)》記者會,獲多位好友到場支持,其中盧海鵬、羅蘭、戚美珍及林建明更以趣劇「蝦仔爹哋」陣容出場,並捧出蛋糕幫10月1日就65歲生日的Louie預早慶生,鵬哥即謂Louie:「蝦家好健在,個個好健康,估唔到就嚟使2蚊車費先嚟開騷。」林建明又笑言慶祝可以他可以使兩蚊車費。有份參與演唱會的阿戚又踢爆Louie:「佢話幫我安排重要身份,點知原來係『換衫藝人』!」最後眾人齊齊向Louie唱生日歌,林建明又封利是給他。

受訪時Louie及阿戚攬攬,Louie更感動到眼濕濕,對此他大讚阿戚:「因為好多年朋友,佢咁多年都好支持我,每次有難題佢都喺我身邊支持,佢仲要唔係我老婆,係我朋友,但好真心支持同關心我,上次演唱會佢冇份但都上嚟講嘢,又買好多飛支持,好感恩。」阿戚就謂:「唔只我,好多人都愛錫Louie,所以佢有咩搞作都會即刻嚟幫手。」

問到阿戚要做「換衫藝人」嬲不嬲?她笑言:「嬲唔到,一嬲佢就會做啲甜嘢,仲甜過三哥(老公苗僑偉)。(咁你到時演唱會即係會做咩?)會唱歌。」阿戚又謂多謝Louie幫手:「以前做《歡樂今宵》晏晝2點先通知嗰晚要唱歌,佢就會係我嘅水泡,因為無論中、英文歌佢都會現場做我和音,我一出嚟只係個nobody,但佢都冇分新舊、老少都會幫手,寧願犧牲自己化妝set頭嘅時間幫我解決問題。」

兩人又講到很久沒同台合作,上一次是8年前《蝦仔爹哋》舞台劇,合唱更是超過10年前的事。Louie又謂對阿戚唱歌有信心,今次開騷要搵6個女主角來參與,第一個就想起阿戚:「佢仲要唱難度高嘅英文歌,向難度挑戰。」阿戚就謂因爲對方在自己身邊,所以敢唱。而講到Louie被踢爆就用得兩蚊搭車優惠,問到可介意?他笑言:「佢哋亂講嘢啫,唔緊要,人始終要到嗰個階段,幾多歲都好,最緊要身體同心態年輕。」

