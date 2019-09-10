林建明爆賈思樂年齡秘密：用兩蚊搭車

歌手賈思樂（Louie）舉行《賈思樂 ME & MY GIRLS in Concert 2019 （Part 2）》記者會，獲多位好友到場支持，其中盧海鵬、羅蘭、戚美珍及林建明更以趣劇「蝦仔爹哋」陣容出場，並捧出蛋糕幫10月1日就65歲生日的Louie預早慶生，鵬哥即謂Louie：「蝦家好健在，個個好健康，估唔到就嚟使2蚊車費先嚟開騷。」林建明又笑言慶祝可以他可以使兩蚊車費。有份參與演唱會的阿戚又踢爆Louie：「佢話幫我安排重要身份，點知原來係『換衫藝人』！」最後眾人齊齊向Louie唱生日歌，林建明又封利是給他。

受訪時Louie及阿戚攬攬，Louie更感動到眼濕濕，對此他大讚阿戚：「因為好多年朋友，佢咁多年都好支持我，每次有難題佢都喺我身邊支持，佢仲要唔係我老婆，係我朋友，但好真心支持同關心我，上次演唱會佢冇份但都上嚟講嘢，又買好多飛支持，好感恩。」阿戚就謂：「唔只我，好多人都愛錫Louie，所以佢有咩搞作都會即刻嚟幫手。」

問到阿戚要做「換衫藝人」嬲不嬲？她笑言：「嬲唔到，一嬲佢就會做啲甜嘢，仲甜過三哥（老公苗僑偉）。（咁你到時演唱會即係會做咩？）會唱歌。」阿戚又謂多謝Louie幫手：「以前做《歡樂今宵》晏晝2點先通知嗰晚要唱歌，佢就會係我嘅水泡，因為無論中、英文歌佢都會現場做我和音，我一出嚟只係個nobody，但佢都冇分新舊、老少都會幫手，寧願犧牲自己化妝set頭嘅時間幫我解決問題。」

兩人又講到很久沒同台合作，上一次是8年前《蝦仔爹哋》舞台劇，合唱更是超過10年前的事。Louie又謂對阿戚唱歌有信心，今次開騷要搵6個女主角來參與，第一個就想起阿戚：「佢仲要唱難度高嘅英文歌，向難度挑戰。」阿戚就謂因爲對方在自己身邊，所以敢唱。而講到Louie被踢爆就用得兩蚊搭車優惠，問到可介意？他笑言：「佢哋亂講嘢啫，唔緊要，人始終要到嗰個階段，幾多歲都好，最緊要身體同心態年輕。」

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