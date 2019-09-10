未婚夫着老西　李旻芳孖辮村姑Look收大禮

將於11月5日舉行婚禮的《東張西望》主持李旻芳，近日於娘家舉行過大禮儀式，準新郎黃耀英西裝打扮英氣現身，惟旻芳卻反傳統，紮起孖辮以闊身衫配眼鏡上陣，可謂雙映成趣。

期間黃耀英更發表感言，指與旻芳情投意合，感激其家人允許這件婚事，絕對是一生榮幸。

帶同大量嫁女餅、海味、紅酒及一堆金器的黃耀英，還特別為旻芳打造后冠，問到此舉是否視太太為皇后？他即肉麻地說：「佢係Miss Universe，因為佢嘅美麗好似宇宙一樣，不斷咁放大緊同有壓到性嘅。」旻芳被問到為何打扮如此特別，她即撒嬌指是老公構思：「佢話自己係城市人，所以揀着西裝，我就要相反特別啲，咁我屋企比較舊派，最後就想我咁樣打扮，幾得意呀！（買個金后冠畀你咁特別？）佢話條裙褂本身嘅圖案都好靚，唔想畀頸鏈遮住，所以就揀咗呢件頭飾畀我囉！」

談到婚禮籌備如何？旻芳透露基本上已準備好，僅結婚場地的裝飾尚未確定：「我哋訂咗一堆法國護膚品做回禮，諗住自己貼番婚禮貼士同書籤上去，依家都未開始整，所以屋企擺住好多紙皮箱等拆。」

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