王敏德無視老婆齋錫個女　馬詩慧顯霸氣

藝人王敏德（Michael）出席活動，太太馬詩慧及女兒王麗嘉到場支持，而兩人更以母女裝亮相。期間Michael獲得兩人送吻，點知Michael只向女兒送吻回禮，搞到太太「詐型」，最後Michael補飛呵番！

問到Michael設計手錶，有冇向太太取靈感？馬詩慧隨即再次「投訴」老公：「冇，佢唔會問我嘢，頭先你哋睇唔到玄機咩？（指老公錫女先），我喺兩個女同一個仔之下。」隨即問Michael同唔同意佢嘅講法，Michael隨即話：「同意。」場面搞笑。

講到手錶設計靈感，Michael話想加入中國特色喺入面：「個錶面好簡單，但背後有多重意義，我做咗咁多年飛虎隊嘅角色，亦都係一個機師，自己都好驕傲。」而早前馬詩慧「投訴」唔夠家用，問到今次酬勞會唔會畀晒太太，他說：「間公司太太都有份，我乜都畀晒佢，你睇吓我個樣幾辛苦。」而馬詩慧在旁亦點頭表示同意。

而近日市道低迷，問Michael驚唔驚影響銷量？他說：「我有睇新聞，知道影響緊經濟，但大家要向前行，想每個人都開開心心。」隨即又再重覆一次，令女兒忍唔住笑佢噚氣，Michael即說：「你笑乜嘢？老人家係成日重覆㗎啦！」

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