被朋友整蠱　JW被困雪山抖唔到氣

歌手JW（王灝兒）出席網上直播音樂節目，透露節目以旅行為主題，並分享一件滑雪難忘事：「之前同成班朋友去北海道二世古滑雪，第一次滑雪，我好驚，我哋5、6個人跟同一個老師學，仲要好短時間學。」她續謂被朋友呃：「學完之後朋友呃我搭纜車上去食lunch，沿路搭上去時我問點解冇人搭返纜車落嚟，佢哋就話要自己滑番落嚟，我嗰陣仲以為佢哋講笑。」

啱啱食完飯後她真的要被迫滑雪下山：「仲要遇着少少暴風雪，所以嗰次真係好驚，完全抖唔到氣、睇唔到嘢，好彩我家姐喺度陪住我慢慢落。（有冇整親？）係咁跌，所以好攰，第二日起身全身肌肉都係痛，第一日係最慘，第二日最痛苦，因為肌肉痛，第三日就開始識滑雪，第四日就會唔捨得。」她又謂計劃之後再去滑雪：「因為下年就係我同大學朋友相識10周年，所以我哋諗住成班一齊去滑雪，諗住去番嗰度滑。（男友都會去？）應該可能會，我哋全班人一齊去。」

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