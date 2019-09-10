小豬比溶化陳展鵬　單文柔偷時間過二人世界

前香港小姐單文柔（Phoebe）今年4月為陳展鵬誕下女兒「小豬比」，現時忙於湊女的Phoebe最近接受訪問時已經收身，但她仍嫌未夠弗要再努力。5個月大的「小豬比」變成家中的開心果，除了是父母的快樂泉源，更變成減壓「工具」，她笑說：「BB算好乖，好唔舒服先會喊，仲有佢成日笑到卡卡卡聲，屋企好似有個開心果咁，變成我哋嘅減壓工具。」

Phoebe笑稱要多得女兒溶化展鵬，老公變得溫柔體貼，她笑說：「佢對個女好溫柔，對我都有間接影響，有幾次大家好認真傾嘢，BB望住佢卡卡卡咁笑，見佢個樣係完全溶化咗，BB見Daddy個樣又特別唔同，特別冧滋滋，有時佢放工可能好攰，見到個女就成個人開心晒。」

兩公婆雖然大部分時間也給了女兒，但也不忘偷時間過二人世界，她說：「個女變得好快，好似隔幾日就唔同樣，起碼兩、三歲前都希望多啲時間陪佢成長，但我哋都傾過，因為結咗婚好快就有小朋友，所以都要保留一啲二人世界嘅時間，有時屋企人幫到我哋睇住，就偷時間出去食餐飯，或者去個短旅行。」

Phoebe指再過一、兩年才考慮再生BB，現時會集中精神照顧「小豬比」，夫妻間亦不時為女兒的成長「開會」，她笑說：「我哋嘅共識係睇個女嘅性格，如果個女將來好嗜動，就未必會用傳統教育，可能會畀佢運動方面多啲，最緊要佢開心，有個快樂童年。」

服裝：@I.carene

場地：Kidspace童境

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