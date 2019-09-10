紐約時裝周：三十年代夜生活　突顯女性美

美國時裝品牌Ralph Lauren在其具藝術裝飾風格的Ralph's Club，上演2019秋季系列，以二、三十年代的紐約夜生活為題。設計師Ralph Lauren喜歡女性穿着晚禮服的樣子，他就以這種服飾突顯獨立現代女性的魅力，從定制晚禮服和時尚晚裝上擷取靈感，以黑色領帶表達現代女性氣質，並以紫色、深紅色、寶石藍和明黃色等鮮艷色彩在黑白色調上作為點綴。使用質料如刺繡、閃片、串珠和水晶重塑了這個時代的幾何設計。

此外，巧思的舞蹈演員身上漆皮裙，羽毛迷你裙搭配綴有珠飾的性感上衣，及以Martini Polo Bear點綴的黑色閃片短裙，散發意想不到的魅力。

今個系列最具標誌性的燕尾服，帶有圍兜前襟和帶翼領的禮服襯衫，配以小巧或誇張的蝴蝶結，充分突顯現代女性的優雅，讓整個系列散發出不凡的魅力。

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