「方法演技」太瘋癲！葉璇刀插髀罅做大師

「緋聞女王」葉璇早前自爆同內地男友「小默先生」分手，分手本來冇乜出奇，奇就奇在葉璇分手前幾日仲喺專訪大講「我唔介意畀佢知我愛佢」，就好似網絡流傳過嗰段「我不能忘記你」咁冤氣。不過呢頭無差別閃盲男女老幼，嗰頭就話同「最心愛的雞雞很大的寶寶」斬斷四年情，你以為佢真係捨得咩？

撇開葉璇講嘅「最心愛、雞雞很大」唔講，淨係睇佢拍拖後詩興大發，喺微博引用唐代詩人白居易《長恨歌》「春宵苦短日高起，從此君王不早朝」，再整多段相傳宋徽宗寫畀一代名妓李師師嘅「回眸入抱總含情， 痛痛痛」、「這回風味成癲狂，動動動」、「唇兒相湊，舌兒相弄」，嗰種吟法，震驚十四億人！

縫六針笑到面黃

不過咁，畀你估到嘅，就唔係「新一代奇女子」葉璇。正如當年拍《情陷夜中環2》刀仔插大髀，話說劇組出動呎半長真東洋刀上陣，本來拍完大頭應該換番把假嘢，點知道具刀全部爛晒，敬業嘅葉璇冇有怕照拍，騎住陳寶轅嘅假人瘋狂抽插，就咁捅咗落自己左髀內側，堅係「痛痛痛」，去醫院縫咗六針！

雖然葉璇被傳不和嘅張文慈笑到面黃，但係插傷髀罅，焉知非福？呢幕「方法演技」喺網上有超過十六萬點擊，幾年後，葉璇做埋浙江橫店影視職業學院表演系客席教授添，仲同出名要求高嘅杜琪峯導演合作完一次又一次，冇錯，就係兩次咁大把，貴精不貴多！

身家過億都走數

千祈唔好以凡夫俗子嘅眼界理解奇女子葉璇，佢告小默先生前女友呂小姐造謠，但係輸咗官司又冇畀賠償，被法院頒下一道「限制消費令」，唔可以搭飛機、買樓、旅遊，當時葉璇回應冇聽過件咁嘅事，點知舊年就喺北京首都國際機場被限制出境，要親身去法院交道歉信同擺低八萬銀人民幣罰款至甩到身。

你以為葉璇傳出𤓓味？No啦。即係咁，演技係靠人生經驗浸淫出嚟。佢藉住呢劑基本上係自我實現嘅「機場禁飛」，體驗奧斯卡最佳電影《ARGO-救參任務》入面，男主角賓艾佛力嗰種冒死都要搭飛機逃出德黑蘭嘅驚心動魄心情。否則，你以為集選美冠軍、藝人、教授、董事、酒店同手機App投資者於一身、自爆喺香港、北京、上海同杭州都有樓收租、傳身家超過一億元人民幣嘅葉璇，找唔起一條雞碎咁多嘅賠償？

都話奇女子注定一世都冇人明白，葉璇唔係被人爆料，話佢縱容愛犬咬傷內地藝人李依曉，令對方頭同左耳受傷，縫咗二十幾針，就係自爆被上海某餐廳侍應侮辱，話佢食唔起六百蚊嘅主菜。呢啲並唔係葉璇又試上演「麻煩女子劇場」，而係表演系客席教授備緊課咋！

既然死後獻出身軀畀醫科生學習解剖， 被尊稱為「大體老師」，咁樣醉心演戲，自插一刀嘅戲劇大師葉璇，起碼都應該叫做「大髀老師」至啱數。至於，前面要唔要加埋「最心愛雞雞很大的」，就再傾啦！

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