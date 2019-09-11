盤點晶女郎　個個惹火

要數港產性感尤物，怎少得歷代「晶女郎」？她們各具美態，性感得不可方物，是港人美麗的集體回憶！

90年代 邱淑貞

主演超過50部電影的邱淑貞是「晶女郎」中最成功的一位，在電影《赤裸羔羊》及《香港奇案之強姦》中的超性感演出成為佳話，金曲《赤裸我思緒》歌詞「交出你的，張開我的」，更令人想入非非。

千禧年代 朱茵

在電影《強姦2之制服誘惑》中險被演色魔的馬德鐘侵犯，身穿童軍服的她被對方舔臉的一幕，堪稱經典！

2006年 陳煒

亞姐出身的陳煒，近年憑《深宮計》成為無綫當家花旦，當年一度被王晶睇中做「晶女郎」，令人難忘的莫過於在電影《提防老千》與王晶在浴缸纏綿，盡展惹火招數！

2014年 文凱玲

憑33D胸器成為王晶愛將，2014年在電影《唐伯虎之衝上雲霄》中全裸出浴，之後在三級電影《鴨王2》中與何浩文多場埋身肉搏，吸睛度爆燈！

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。