蜜桃臀曹思詩賣身當街剝彈出界外球

「無綫咪神」陳偉琪（Vicky）於2013年參選港姐奪得第五名，之後加入第27期無綫電視藝員訓練班，憑34E、26、35惹火身材彈出，獲無綫給予不少機會，主持旅遊節目《3日2夜》時已備受關注，近年更憑處境劇《愛．回家之開心速遞》成功上位，將刁蠻好勝的「細龍太」一角演得淋漓盡致，深受觀眾歡迎！

反觀與Vicky同期入讀藝訓班的曹思詩（Cc），雖然同樣擁有火辣身材，初出道被封為「翻版唐詩詠」的她有C Cup上圍加蜜桃臀，可惜因「攔路虎」Vicky珠玉在前，令她苦無機會。儘管Cc參演過不少劇集，當中包括《愛．回家之開心速遞》，惟均屬閒角，與Vicky的發展相比，高下立見。

狂騷「界外球」

眼見在TVB沒有發展機會，Cc去年決定簽約王晶旗下，更獲開拓新路向，銳意殺入內地拍攝網絡電影！除此之外，Cc亦大搞生意，與友人投資五位數推出泳衣品牌，實行全方位打拚！

擁有Hot爆零贅肉身材，Cc索性做埋Model拍自家泳衣品牌廣告，日前就被發現在中環半山玩街拍，由女友人操刀拍照。當日見她上身只穿藍色Bikini Top，下身穿綁繩泳褲外搭低腰牛仔褲，大騷深長事業線及纖腰，以電單車為拍攝道具，頻頻擺出誘人甫士！由於Bikini Top實在太少布，Cc稍一郁動就露出「南半球」及「界外球」，畫面超級火辣，偶有外籍男行過，亦被她吸引邊行邊望。

三秒換Top

影完一套泳衣，Cc施展「三秒換Top秘技」，當街換泳衣，由女友人用毛巾掩護，無懼走光被睇蝕，認真大膽！她面向牆壁先套上黃色泳衣，再解帶除掉紫色Top，三扒兩撥已成功「變裝」。為了搞好生意，她真的瞓身搏盡，充滿鬥心！

自爆有過「牙齒印」

對於被同期出道的Vicky掩蓋了光芒，曹思詩接受東網訪問時表示，不存在絲毫敵意，還大讚對方性格友善，但自爆讀藝訓班期間，雙方曾因誤會一度交惡，至近兩年才冰釋前嫌。Cc表示真正認識Vicky後，覺得她是一個很會照顧別人及貼心的人。至於工作發展方面，她認為彼此方向不同，尤其現時她主力在內地及電影方面發展，笑說：「我要養家同供樓好大壓力，內地多啲機會，可以搵多啲錢。」又指大家是同期訓練班出身，若Vicky有好發展，她當然會感到高興及驕傲，並大讚對方在《愛．回家》表現出色：「我啲朋友同屋企人都話佢做得好好，好好笑，角色揣摩得恰到好處。」

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