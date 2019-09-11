無懼颱風！奇洛李維斯訪日遇「忍者」

颱風法茜前日吹襲日本東部，令海陸空交通癱瘓，導致多班航機停飛，荷里活男星畢彼特（Brad Pitt）原定昨日訪日本宣傳新片《星際任務Ad Astra》（Ad Astra），亦因颱風取消行程赴日。不過另一位荷里紅星奇洛李維斯(Keanu Reeves) 就未受影響，如期於昨日現身東京宣傳新片《殺神John Wick 3》（John Wick Chapter 3 : Parabellum）。

相隔兩年再度訪日的奇洛與導演查德史達赫斯基（Chad Stahelski）齊齊現身東京六本木一間戲院，奇洛一貫的長髮「殺神」Look及Cool爆造型亮相，受到大批粉絲夾道歡迎。其後他走入戲院上台同觀眾打招呼，日本百變女歌手KyaryPamyuPamyu（KPP）特別穿上忍者裝與奇洛見面，並向二人獻花，奇洛則忍不住讚KPP的忍者裝好正，之後，三人齊做出忍者手勢祈願新片在日本大收。期間導演爆自己同奇洛都好鍾意黑澤明導演的電影，仲有漫畫及動畫，對日本文化好有興趣，特別是武士道，所以片中加入不少日本風。

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