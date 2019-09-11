東方日報C1：曹思詩賣身當街剝衫晒界外球

擁34E噴血身材的陳偉琪近年成功彈起，反觀跟她同期出道、身材同樣Hot爆的曹思詩（Cc）則一直被隱藏，在無綫捱足5年都苦無機會，同人唔同命！ Cc去年決定「跳出 去」，簽約王晶旗下兼大搞泳衣生意，期望殺出一條血路。日前她被發現在中環半山玩街拍快閃拍廣告，無懼被睇蝕，施展「三秒換Top秘 技」，當街換泳衣！

陳偉琪（Vicky）於2013年參選港姐奪得第五名，之後加入第27期無綫電視藝員訓練班，憑34E、26、35惹火身材彈出，獲無綫給予不少機會，主持旅遊節目《3日2夜》時已備受關注，近年更憑處境劇《愛．回家之開心速遞》成功上位，將刁蠻好勝的「細龍 太」一角演得淋漓盡致，深受觀眾歡迎！

反觀與Vicky同期入讀藝訓班的Cc，雖然同樣擁有火辣身材，初出道被封為「翻版唐詩詠」的她有C Cup上圍加蜜桃臀，可惜因「攔路虎」Vicky珠玉在前，令她苦無機會。儘管Cc參演過不少劇集，當中包括《愛．回家之開心速遞》，惟均屬閒角，與Vicky的發展相比，高下立見。

外籍男邊行邊望

眼見在TVB沒有發展機會，Cc去年決定簽約王晶旗下，更獲開拓新路向，銳意殺入內地拍攝網絡電影！除此之外，Cc亦大搞生意，與友人投資五位數推出泳衣品牌，實行全方位打拚！

擁有Hot爆零贅肉身材，Cc索性做埋Model拍自家泳衣品牌廣告，日前就被發現在中環半山玩街拍，由女友人操刀拍照。當日見她 上身只穿紫色Bikini Top，下身穿綁繩泳褲外搭低腰牛仔褲，大騷深長事業線及纖腰，以電單車為拍攝道具，頻頻擺出誘人甫士！由於Bikini Top 實在太少布，Cc稍一郁動就露出「南半球」及「界外球」，畫面超級火辣，偶有外籍男行過，亦被她吸引邊行邊望。

影完一套泳衣，Cc施展「三秒換Top秘技」，當街換泳衣，由女友人用毛巾掩護，無懼走光被睇蝕，認真大膽！她面向牆壁先套上黃色泳衣，再解帶除掉藍色Top，三扒兩撥已成功「變裝」。為了搞好生意，她真的瞓身搏盡，充滿鬥心！

自爆有過「牙齒印」

對於被同期出道的Vicky掩蓋了光芒，Cc受訪時表示不存在絲毫敵意，還大讚對方性格友善，但自爆讀藝訓班期間，雙方曾因誤會一度交惡，至近兩年才冰釋前嫌。Cc表示真正認識Vicky後，覺得她是一個很會照顧別人及貼心的人。至於工作發展方面，她認為彼此方向不同，尤其現時她主力在內地及電影方面發展，笑說：「我要養家同供樓好大壓力，內地多啲機會，可以搵多啲錢。」又指大家是同期訓練班出身，若Vicky有好發展，她當然會感到高興及驕傲，並大讚對方在《愛．回家》表現出色：「我啲朋友同屋企人都話佢做得好好，好好笑，角色揣摩得恰到好處。」

曹思詩出身：

2009年以17歲之齡參加動漫節ACG Image Girl大賽奪冠，同年推出寫真，後來參加無綫藝訓班入行，多年來都是演出秘書、宮女或妓女等閒角，因主持旅行節目《Go！Yama Girl》才受到關注。前年再出寫真，現被點中做「晶女郎」。

陳偉琪出身：

家住千呎豪宅、有個富爸爸，是2011年溫哥華華裔小姐亞軍，2013年參選港姐得第五名。加入無綫後多演閒角，在節目《超強選擇1分鐘》爆乳上陣升呢做無綫咪神，近年憑《愛．回家》「細龍太」一角入屋。Vicky多才多藝，擅長彈豎琴，在美國的「世界表演藝術錦標賽」橫掃多個獎項。

「細龍太」性感彈起唔需要比較

網友將陳偉琪與同期出道的曹思詩作比較，陳偉琪表示：「大家發展路向唔同，每個人都有唔同嘅外形同性格，係獨一無二嘅，唔需要去比。做藝人冇得選擇，我初初出嚟拍戲都係拍啲需要性感嘅角色，直至遇到《愛．回家》細龍太呢個角色，先可以令大家留意到我嘅演出。」

Vicky承認當年與Cc曾經不和，近年才成為朋友，兩人有共同喜好：「我同佢都好鍾意曬太陽，佢係一個好陽光嘅女仔，性格好好，身形亦Keep得好好。知道佢簽咗王晶，會拍網絡大電影，希望佢喺另一個範疇有更好發展。」

90年代：邱淑貞

主演超過50部電影的邱淑貞是「晶女郎」中最成功的一位， 在電影《赤裸羔羊》及 《香港奇案之強姦》中的超性感演出成為佳話， 金曲《赤裸我思緒》歌詞「交出你 的， 張開我的」， 更令人想入非非。

2000年：陳煒

亞姐出身的陳煒，近年憑《深宮計》成為無綫當家花旦，當年一度被王晶睇中做「晶女郎」，令人難忘的莫過於在電影《提防老千》與王晶在浴缸纏綿，盡展惹火招數！

千禧年代：朱茵

在電影《強姦2之制服誘惑》中險被演色魔的馬德鐘侵犯，身穿童軍服的她被對方舔臉的一幕，堪稱經典！

2014年：文凱玲

憑33D胸器成為王晶愛將，2014年在電影《唐伯虎之衝上雲霄》中全裸出浴，之後在三級電影《鴨王2》中與何浩文多場埋身肉搏，吸睛度爆燈！

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