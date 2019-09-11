延遲生B計劃　李靄璣入娛樂圈四線發展

歌手林奕匡太太李靄璣（Rikko）宣布正式加入娛樂圈，日前跟經理人公司簽約成合約藝人，主力接司儀工作外，還會嘗試唱歌、拍劇及電影工作。問到是否延遲生育計劃？她坦言：「都會，我會用兩年時間全力發展演藝事業，老公都好支持我。」問為何突然簽公司？她指其實婚後，有不少經理人公司接觸她傾合作，但總覺得現在的公司最適合她：「因為呢間公司連埋我只得三個女仔，而我主力喺香港發展，最好係司儀工作由我全力接管，唔使分佣畀公司，但公司會幫我做其他接洽司儀以外嘅事，幫我可以作全方面發展。」

Rikko為其演藝路作好準備，除勤練瑜伽以最fit體態示人外，又努力增值自己，如學唱歌：「我跟緊老公位唱歌老師學唱歌。（想唱得好過老公？）冇可能，我梗係想老公事業發展好過我啦，我好歡迎啲商戶搵我做司儀之餘，搵我埋老公唱歌就最完美，咁我哋就可以寓工作於拍拖。」

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