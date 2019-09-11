狂粉示愛　章子怡肚凸凸護汪峰：我老公在

內地女星章子怡昨晚在北京出席自己從影20周年作品展開幕禮。身穿黑底白領及膝連身裙的她將秀髮紥起，見到亮麗的耳環配搭手上婚戒格外搶鏡，這位40歲的影后，與老公手拖手步入會場時面露嬌羞，如少女般，十分甜蜜。有熱情男粉絲在觀眾席上瘋狂地大叫：「章子怡我愛你！」章子怡即在台上直接回答：「我老公在這呢！」語氣帶點埋怨，又好像在撒嬌，氛圍融合，給汪峰面子，情商極高！

雖然面部仍是V字輪廓，但身材卻有了明顯改變，尤其從側面看，章子怡整個人的身形都變大許多，肚子明顯凸起，走路極像孕婦般，加上老公汪峰全程陪同，章媽媽李涿生則在遠處首候，這令人更懷疑她已經懷了第二胎。

活動上，張藝謀拍了視頻祝賀章子怡從影20年，她站在自己執導、章子怡主演的電影《我的父親母親》海報前說：「每一個和你（章子怡）合作過的導演其實都會這麼說，說一個演員就應該是這樣的，這是我們的職業操守，也是我們的為人之道。功夫從不負有心人，你的成功有目共睹，也給今天的年輕人樹立了一個典範。」

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