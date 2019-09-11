是非纏身！謝娜頻頻晒合照闢謠

內地人氣綜藝節目《快樂大本營》的主持兼女星謝娜，最近是非纏身，有傳其歌手丈夫張杰背妻偷食女星張碧晨，令八年婚姻亮紅燈。由於兩人向來感情甚好，當然婚變傳聞只是笑料一則，謝娜更和「小三」張碧晨合照以粉碎傳言。

怎料最近謝娜突然又被指和合作《快》當年的好拍檔、亦師亦友的何炅不和，師徒關係破裂，起因是在其中一集《快》的唱歌遊戲環節中，謝娜快手搶咪但一句歌詞也唱不出，何炅見狀執生，半開玩笑叫謝娜回去，但謝娜此時突然跟他說：「滾！」即令外間熱議，更有網民直批她無禮，但也有粉絲替謝娜解釋，指她當時是說：「哼！」不是說：「滾！」自此傳出謝娜和何炅不和，更有指何炅已改口，由以往叫她作「娜娜」改為「謝娜」。

謝娜重施故技，在微博上載和何炅齊齊吃串燒的合照來澄清，她留言：「差不多得了，一會兒我離婚一會兒我和好友關係破裂，真的很閑嗎？請你吃烤串兒。」而何炅也迅即留言說：「我買單！」網友們紛紛直斥造謠者，指連串是非令謝娜天天要趕着合照澄清！

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