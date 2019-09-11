肖戰談私生飯行為　希望粉絲「理智一點」

身為內地男團「X玖少年團」成員的肖戰，早前憑內地劇《陳情令》一劇爆紅，長居明星勢力榜三甲位置，昨日更與內地女星李沁、女團「火箭少女101」成員的孟美岐為合演的電影《誅仙》造勢宣傳。對於喜歡跟蹤及刺探藝人生活及私隱的極端粉絲、俗稱「私生飯」近日成為話題，肖戰近日接受訪問時，也說感受到走紅後，也遇過私生飯，並自爆以「快閃」來撇甩！

肖戰說曾遭私生飯圍堵酒店，期間見有條小路即「快閃」即跑以甩身，因如果繼續在門口，擔心因前推後擁會發生意外，被問到逃走此舉會令粉絲心痛，他說：「其實那不是心痛我，而是心痛他們，因為走不動了。」他續說每天返酒店都要打擾員工感到不好意思，他說：「就每天收工回去都得讓酒店的工作人員幫我開門，這是我覺得還蠻困擾我的事情，因為會有一些喜歡我的朋友們在那等我。首先我是挺感動的，但是覺得大家還是理智一點，好好上課或工作，相信後面會有更好的場合見面。」

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