出道18周年！S.H.E晒零P圖嫩口舊照慶祝

台灣女子組合S.H.E出道至今18年，係唔少90後嘅回憶，雖然近年甚少合體演出，但三女依然情同姊妹，閨蜜情未變！陳嘉樺（Ella）喺社交網上載多張組合年輕時拍嘅舊照，並留言慶祝：「S.H.E 18年生日快樂，最近網上有好多歌迷自製的搞笑經典MV，也有好多好多的祝福影片，我想說你們的心意我們都收到了，謝謝你們祝我們生日快樂，期待花兒再在開好的一天。#膠原蛋白滿滿的年紀 #零修圖的年代 #SHE18生日快樂 #18歲的我們依然漂亮的要命 #18歲的我們依然紅得要命還是還好🤪 #感謝大家一路相伴」原來影呢輯相時三女只得18歲，baby fat仲喺度，齊齊擺出青春甫士，少女味極濃，Ella笑言當時唔使用美顏相當或P圖！唔少粉絲懷念當時嘅S.H.E，仲話依家Ella已經貴為人母，光陰似箭。

而任家萱（Selina）亦有發文：「2001年9月11日，世界發生了大事，就是911恐怖攻擊事件。而同一天，我的世界也發生了大事，就是S.H.E的誕生。十八年過去了，我在今天前往911事件紀念館，天氣很好，陽光溫柔地灑在臉上，每個人都靜靜聽著水聲。愛與勇氣能戰勝一切恐懼。」

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