【歌頌青春】陳健安成身泥晒舞技瞓身拍MV

歌手陳健安（On仔）單飛發展後為新歌《以青春之名》MV冒着 35 度高溫，穿上破爛衣服並於身上塗上污泥，忍着全身泥汗黏在一起的感覺「瞓身」演出，笑言為藝術犧牲靚仔型象。為切合歌詞中首句「Come on let's change the world」，On仔認為要改變世界，先做好自己，今次MV作出不少突破，如第一次拍跳舞、彈結他Solo、穿美式足球制服，On仔說：「《以青春之名》顧名思意就係歌頌青春，我自己對青春嘅理解，就係自由自在，所以今次我都放膽去做，主動要求跳舞。」

他又說新歌編曲具Funky的感覺，但他想跳現代舞：「所以加啲古怪嘅舞步，去展現我哋嘅青春，充滿創意同新鮮感。而我呢一身破爛衣服，其實試身時導演都有話要剪爛晒件衫，最緊要有美感。（成身泥唔怕污糟？）哈哈，我身上唔係全部泥，加咗啲啡粉合成，希望效果更逼真，所以唔係太汚糟。」

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