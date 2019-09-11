港姐之母陳紫蓮設靈　帛金將捐作慈善用途

「港姐之母」陳紫蓮（Rosa）因癌病於8月17日離世，終年72歲。今日於紅磡世界殯儀館世界堂設靈，喪禮以佛教儀式進行，並由僧侶誦經祭祀，遺體明天送往鑽石山火葬場火化。靈堂布置簡樸，Rosa遺願懇辭花圈及祭帳，並將帛金捐出作慈善用途，故靈堂內花牌不算太多，中間位置放有Rosa的遺照及家人的花牌，旁邊則擺放友人的花牌，包括1993年、1998年香港小姐、錢國偉、潘嘉德、吳守基等。

慧妍雅集成員王愛倫與曹敏莉和治喪委員會成員曾醒明一早到場打點並接受訪問，王愛倫指靈堂內主要是Rosa家人和僧侶誦經，其家人意願希望靈堂內保持肅靜。曾醒明透露Rosa遺體會火化，僧侶由下午三點開始誦經到夜晚，晚上由法師進行封棺儀式。

問Rosa生前有甚麼遺願？曹敏莉表示Rosa走前已吩咐好，喪禮是依足她的意思去做。曾醒明指Rosa遺願將喪禮帛金捐予泰山公德會、無國界醫生及慧妍雅集，慧妍雅集則決定將帛金捐給其餘兩間機構。而慧妍雅集亦撥款十萬元人民幣在貴州桑木村建設「慧妍雅集陳紫蓮衞生室」，預計明年完工。問到陳紫蓮離世時有甚麼心願？曹敏莉說：「Rosa走之前好安樂，見到好多香港小姐現在都好好，亦希望我哋做好慧妍雅集， 我哋會好好完成Rosa嘅心願。」曹敏莉又直言難捨Rosa：「好唔捨得，入行前第一個就係同佢聯絡，多年嚟關係好密切。」

Rosa服務無綫服務近40年，見證三十六屆港姐誕生，慧妍雅集亦趕製了紀念冊悼念Rosa，當中有多位歷屆港姐與Rosa的珍貴圖片及撰文悼念。王愛倫表示因為製作紀念冊匆忙，成員們捱了很多晚通宵趕製，幸得到一班前港姐包括身在外國的李美鳳與孫泳恩、李嘉欣和袁詠儀等撰文。

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。