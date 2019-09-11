麥長青做導遊！金剛帶成班師奶返鄉下

藝人金剛和麥長青（麥包） 率領十多位C9（師奶），出席ViuTV新節目《C9旅行團》發布會，金剛和麥包稱曾一齊拍劇《巾幗梟雄之義海豪情》，今次首次一齊做主持。問到二人帶C9去邊度旅行？金剛說：「返鄉下（台灣），但其實我依家對台灣都唔熟，諗咗幾日都諗唔到，我放假都匿屋企。」帶C9返屋企煮飯仔？麥包謂：「都係好提議。」金剛謂：「佢哋仲大過我阿媽喎！」麥包即謂：「唔怕伯母誤會，你都公開咗有女友囉。」 提到早前金剛在社交網上留言「放負」，是否和女友感情生變？他否認說：「唔係，唔關感情，係同其他朋友有少少割蓆啫。」

講到以往有金剛的節目都是有性感靚女，今次面對C9團感覺？他謂：「唔可以咁講㗎，但雖然呢個問題我都有問監製。都係唔同感覺，窩心、親情啲囉。」在「C9團」中雖較受歡迎？金剛即指麥包：「佢由粵曲到流行曲都識唱。」至於幾時出發拍攝？二人稱仍在開會中，但預計拍攝超過兩周，麥包稱今次是當Guide， 身旁金剛即大呼：「做雞？」麥包沒好氣說：「我哋點都係做鴨啦，我話做Guide，導遊呀！（即有小費收喎？）同班C9一講畀貼士，佢哋邊點頭，但邊耍手囉！」

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