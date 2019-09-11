黃心穎獲放生！無綫欽點《牛下女高音》成台慶劇

由藝人鍾景輝、吳岱融、蔣志光、張振朗和黃心穎主演的無綫劇集《牛下女高音》之前因黃心穎偷食人夫許志安事件而被抽起，及後又有指會安排江嘉敏頂替黃心穎一角重拍，可惜最終重拍無望，像似永不超生一樣。不過凡事都有驚喜，此劇最後居然擊敗了其他劇集如《C9特工》、大陸劇《鳯奕》，搖身一變山雞變鳯凰，成為台慶劇之一，並鐵定於10月7日晚上八時三十分播出，一共三十集，而最重要一點是無綫終於放生黃心穎！就此一役，黃心穎可能會重歸幕前。

監製：通知佢都冇覆

而《牛下女高音》監製黃偉聲接受東網獨家訪問時，提到此劇是黃心穎放生第一役，問心穎是否會返港配合宣傳？黃偉聲謂：「我點搵佢呀！我都搵佢唔到。（公司有冇甚麼指示？）公司冇講過啲乜，冇話唔畀佢宣傳，不過我曾經Whatsapp過佢，通知佢個劇出街嘞！但佢都冇覆我。而且我哋呢套劇主要嘅戲都唔係喺佢嗰度，係喺鍾景輝、蔣志光唱家班嗰度。」他坦言上周五才接獲通知：「啱啱先完成宣傳短片、開完會，淨番幾個禮拜，都比較急。（心穎返嚟協助宣傳？ ）佢都唔喺香港。」

完全冇刪減戲份

問到女主角缺席宣傳，會否有影響？黃偉聲表示：「其實套劇最主要係講鍾景輝搵返7個四十幾年冇見嘅徒弟，大家重溫以前唱歌嘅快樂時光，呢個先係主線，而佢哋一齊去搵好好聽嘅女高音。（女高音唔見咗？）女高音可能係車婉婉、羅冠蘭都得㗎。」問到可有刪減心穎戲份，他表示：「完全冇，足本版30集。」

韋家雄自彈自唱

而演員之一的韋家雄亦現身電視城化妝間，韋家雄對於劇集終見天日大感高興，且謂：「抵我將僅有幾個chord都攞埋出嚟，我會自彈自唱嘅。」

吳岱融讚題材勵志

而劇集《牛下女高音》的男主角吳岱融得聞消息當然開心，他回覆東網稱：「最緊要係能夠出番街，絕對係開心事，加上近日嘅日子（亂世時期），好啱播呢套劇，佢題材好勵志、正面，內容主要係講我哋一班中佬，鍾景輝係我哋老師，佢返嚟鼓勵我哋唔好放棄，雖然我哋有一定嘅年紀，但都要繼續追求夢想，不放棄人生，唔好咁容易灰（心）！」

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