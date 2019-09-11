靠妹妹幫拖！「小背心」許靖韻驚P圖太誇張

歌手許靖韻出席電腦產品活動，即場直播唱歌。受訪時，她透露以網絡歌手「小背心」發布的唱歌片段全是自己搞：「錄音、Vocal、拍片、剪片，我都係學啲簡單啲嘅嘢。（對呢啲有興趣？）我比較有興趣唱歌，不過潮流興自己拍片剪片，但妹妹比我仲擅長，我會問佢點剪片，佢都會畀好多意見我。」她又謂妹妹會幫她修圖，問到可怕修圖會修到個人很奇怪？她笑言會監督住：「因為我好怕修得太誇張，唔夠真實，最驚修到隻眼好大，因為我本身唔係超級大眼，所以一睇就會好覺。」

她又謂自己修圖主要是修身材：「因為上鏡同真人唔同，上鏡會肥啲。（有冇試過P到隔籬啲嘢彎晒？）因為我唔識點修，所以還好，但如果人哋修我就會睇吓，謹慎啲。」提到其演唱會早前延期，她說：「依家場地、時間調整緊，希望今年年底補場，可能11、12月，因為呢件事我都有失落同唔開心，但都係我同公司最好嘅決定，希望粉絲等多陣，等公司Confirm埋再公布。」

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