燙傷仍滿足　湯怡捱更抵夜做月餅

藝人湯怡（Kathy）每年都送上自家製月餅給同事朋友，由於月餅不能存放太久，因此只能於中秋節前幾天開始製作，但遇着開戲日子，Kathy寧願犧牲睡覺時間，捱更抵夜都要做月餅，十分有心！

Kathy表示一向對烹飪有興趣，從小到大都有跟媽咪學煮食：「早幾年開始都有報讀課程，學整唔同款式嘅月餅，所以每年都整三、四款唔同口味畀大家試吓，中秋節見到大家食得開心又可以同屋企人分享，我都好滿足。」不過這次她製作月餅時不小心被焗爐燙傷，今年的月餅可謂有血有淚！

提到難忘中秋節，Kathy表示小時候每年都會在屋企樓下玩蠟燭：「有一年家姐個好朋友帶咗細佬落嚟一齊玩，升中一之後，大家坐隔籬仲相認番，曾經展開過一段Puppy Love添！」至於今年的中秋節，Kathy表示要為下月電影開拍作訓練：「角色相當大挑戰，亦做咗好多資料搜集，所以今年中秋除咗同屋企人食飯，多數都留喺屋企睇電影，參考唔同角色。」

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