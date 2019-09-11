美少女戰士VS鹹蛋超人　Baby小海綿救地球

和內地男星黃曉明結婚四年的Angelababy（楊穎），近年飽受婚變傳聞困擾，但保持緘默未有解話。直至日前她接受內地訪問終於開腔，指會把「特別離譜的傳言」當笑話！她說：「其實我經常看見一些關於自己特別離譜的傳言，我都會當成笑話發給團隊的人看。有些我真的覺得都跟劇本一樣了，可是這些離譜的東西傳着傳着竟然也會有人信，連一些新認識的朋友真的會來問我是不是真的。」

視兒子小海綿為心肝寶貝的Baby更少有的透露和兒子相處的點滴：「現在每天不看到孩子還是會特別想，只要休息就想要陪着他。最近他喜歡滑雪和游泳，還有每天和我扮奧特曼（鹹蛋超人）。」為了有更多時間陪兒子，她承認有跟工作團隊保持溝通以調整工作進程：「我小時候曾經很希望能有人陪我一起扮演美少女戰士，我現在能做的就是他還小的時候，不讓他錯過這種陪伴的快樂。」談及如果兒子有天問她戀愛的問題她會如何面對？Baby笑說：「我可能會說：『你學着自己判斷吧！』」

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