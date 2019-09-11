陳山聰預告婚禮禮服從簡：平時太悉心打扮

藝人陳山聰及劉穎鏇（Tiffany）下午現身電視城，為新劇《大步走》開工。剛與未婚妻Apple入紙申請註冊結婚的山聰，透露由於入紙要預約，自己近忙開工，故上星期才成事，而婚禮其他細節則交由Apple負責，幸而二人早有共識一切從簡，故不用準備太多。談到禮服，山聰表示：「搞掂咗，我會着得簡單啲，平時我太過悉心打扮喇。Apple嘅婚紗就由胡杏兒前婚紗公司拍檔幫手。（畀佢性感？）佢咁低調，點會想性感吖？」山聰笑指賓客如伍詠薇及單立文等都有問Dress Code：「佢哋話未買衫，但其實大家着得有型啲咪得囉。」山聰又指獲《大》劇監製黃偉聲放自己3日婚假。

而Tiffany則連聲恭喜「老竇」山聰，打趣自薦做花女，又笑指連日來拍跑戲曬到出雀斑，相當慘情。據悉稍後劇組會參加由跑會發起的半馬真比賽，實行邊跑邊拍戲，增強真實感。

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