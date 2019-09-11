盧淑儀哭別港姐之母陳紫蓮

「港姐之母」陳紫蓮（Rosa）在紅磡世界殯儀館世界堂設靈，92年港姐冠軍盧淑儀與老公李克勤到場，沒有受訪便步入靈堂，起初表現冷靜的盧淑儀向Rosa遺照鞠躬後終忍不住喊，之後她跟Rosa家屬傾談了一會，並靜靜坐在一角，見她不時望住Rosa遺照，繼續感觸抹眼淚。至於朱玲玲、胡杏兒、謝寧亦有到靈堂悼念，朱玲玲逗留了兩小時才離開，邊行邊接受訪問，指跟Rosa稔熟源於慧妍雅集，並跟對方已認識42年。

胡杏兒稱今年入行20年，亦是她選完港姐20年，Rosa在其心中的印象，是每次見面都會溫暖的手捉着自己，她說：「佢每次都會問候我，參選港姐時亦好保護我哋，係一個好難得嘅人，將佢一生奉獻咗畀香港小姐四個子。（參選時有冇畀佢鬧？）冇呀，佢好似媽媽咁同我哋傾偈，不過，最深刻係佢每次見到我哋，都會叫：Girls、Girls、Girls…依家都會好掛住佢，之前我同99年班同期港姐食飯，都有提起Rosa，我都唔知佢有病，所以好突然，因為佢喺我心目中，一向都係好後生、好健康，希望佢安息。」

謝寧指自己當年一入行便認識對方：「嗰時我21歲，乜嘢都唔識，佢好似我媽咪咁照顧我，當年佢仲帶我去美國選美，佢好似親人咁，因為我去到好唔慣，成日攬住佢喊，依家就似大姐姐咁。（佢教過你啲乜嘢？）佢為人好忠直老實，好正面，唔會行歪路，唔會行差踏錯，佢叫我唔好傳緋聞，唔好有負面新聞，好盡責。」她亦坦言近年因大家生活圈子不同，所以少見了很多，但大家的感情依然存在，對於未能見對方最後一面感可惜：「之前唔知佢病咗，唔能夠見佢最後一面，好可惜。」