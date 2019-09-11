Nowhere Boys出新碟　驚違反商品說明條例？

樂隊Nowhere Boys舉行新碟音樂會，大唱《我們的航海時代》、《時光歲月》等歌。受訪時他們表示會唱晒新碟的歌，但就跟專輯不同，會是改編版，主音Van表示：「因為錄完之後好多地方都想改動。（臨場改？）會呀，因為Kenneth實會彈錯嘢。」他笑言每次一定有人出錯，所以每次都會有不同版本，其他人即搞笑互篤對方：「你唔彈錯，我就唔會跟住彈錯。」Kenneth更自爆試過有次彈錯另一首歌，被成員取笑是錯得最多的人：「如果彈錯要罰錢嘅話，佢可能已經破咗產。」記者打趣他們可以換成員，他們即笑言：「應該冇人肯同我哋玩，因為我哋係『院友』。」

重口味「結晶」歌衫

他們又講到新碟封面着西裝好靚仔，笑言：「但驚啲人嚟睇騷之後，會發覺我哋『違反商品說明條例』。」Van又笑言初出道時曾試過穿西裝背心做歌衫：「但當時係暑假好熱，每3日就有場騷，所以洗唔切衫，之後就發現件衫竟然有『結晶品』，原來（啲汗）變咗鹽，係人嘅鹽！」Kenneth更自爆件衫還未扔，又未洗過，認真「重口味」。

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。