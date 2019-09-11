遇人不淑被呃錢！李絲如選美成名任人搵笨

「C Cup張紋嘉」李絲如（Ninni）去年參加「香港唯美天使2018」選美比賽勇奪冠軍、友誼小姐及才藝小姐成三料冠軍，一夜成名獲邀任舞台劇女主角，自此展開星途，但她表示當初參賽非為攞獎：「因為話可以做Blogger同參與慈善工作，所以就膽粗粗去挑戰，過程中識咗好多靚女。」自認跳舞、唱歌皆能的她，在才藝表演環節中晒言語天分：「用廣東話、普通話同英文演講，冇諗過會有咁好成績。」問她可會挑戰參選港姐？她自言非標準美女，但一定是有自信的陽光女孩，又表示很欣賞前港姐季軍劉佩玥，視對方為學習對象：「好鍾意佢嘅陽光笑容，一見到佢就好有正能量。」

合作完就人間蒸發

Ninni於18歲時以平面Model身份加入娛樂圈，自爆高峰期同一時間連做五份兼職，卻遇人不淑被呃錢：「接兼職真係要小心，有次做一個設計Project，佢哋見我年紀細搵我笨，合作完就人間蒸發。（點追數？）覺得冇必要計咁清，如果佢真係想搵我笨就由佢，5位數字都唔係特別大，下次會小心啲。」

Profile

三圍︰32C、24、34

體重︰42Kg

身高︰1米60

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。